Deux lycéens rhodaniens arrêtés pour menaces de mort et outrages lors de l’hommage à Samuel Paty

L’ensemble des élèves et des professeurs du système scolaire français rendaient hommage lundi par une minute de silence au professeur d’histoire Samuel Paty, victime d’un attentat le 16 octobre dernier. Deux jeunes ont été interpellés par la police pour des troubles survenus en amont et durant l’hommage.



Le premier, un ex-lycéen âgé de 19 ans originaire de Vénissieux, avait posté sur la page Facebook de l’établissement un message appelant à ne pas respecter la minute de silence. Il a été placé en garde à vue lundi après-midi, où il a rapidement reconnu les faits, expliquant avoir agi “sans réfléchir”. Il a été déféré au parquet pour outrage à personne chargée d’une mission de service public et à personne dépositaire de l’autorité publique.



Le second est un étudiant en seconde de 15 ans, issu du lycée professionnel André-Cuzin de Caluire. Il aurait menacé un professeur de le décapiter. Mis en garde à vue lundi après-midi, il a été remis mercredi au parquet des mineurs pour menaces de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public.