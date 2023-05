Deux Lyonnaises dans le top 10 des sportifs préférés des Français

Odoxa a réalisé un sondage sur les sportifs préférés des Français, et dans le top 10, nous retrouvons deux Lyonnaises. Wendie Renard et Caroline Garcia font partie du classement. Respectivement à la 8ème et 9ème place du classement. Une place bien méritée pour ces joueuses aux palmarès bien remplie.

Dans le classement, nous retrouvons :

1ère place : Teddy Riner avec 43%

2ème : Kylian Mbappé avec 40%

3ème : Antoine Dupont avec 18%

4ème : Julian Alaphilippe avec 17%

5ème : Renaud Lavillenie avec 13%

6ème : Kevin Mayer avec 13%

7ème : Nikola Karabatic avec 13%

8ème : Wendie Renard avec 11%

9ème : Caroline Garcia avec 10%

10ème : Clarisse Agbegnenou avec 8%