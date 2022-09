Didier Deschamps va devoir faire sans Hugo Lloris et Théo Hernandez pour les matchs de ligue des Nations face à l’Autriche et au Danemark.



Le sélectionneur a appelé Alban Lafont et Lucas Digne en renfort. Ce week-end, Jordan Veretout avait été convoqué en remplacement de Boubacar Kamara.

Lucas Digne remplace, lui, Théo Hernandez (blessé à l’adducteur droit) #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oOHPlNJ5s7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 19, 2022