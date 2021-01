Deux personnes héliportées après un violent accident à Saint-Vérand

Pour une raison encore inconnue, un véhicule et une moto se sont percutés ce dimanche après-midi, vers 14h, au croisement de deux départementales au sud de Saint-Vérand.



Selon les informations du Progrès, un homme et une femme âgés d’une vingtaine d’années sont dans un état grave. Les victimes ont été transportées par hélicoptère à l’hôpital Lyon-Sud.



La circulation a été perturbée pendant plus de deux heures dans la commune du Beaujolais pour permettre aux secours de prendre en charge les victimes.