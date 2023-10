Deux Suédois tués dans un attentat à Bruxelles

Ce lundi soir, un assaillant d’origine tunisienne, qui séjournait illégalement en Belgique, a ouvert le feu et tué deux ressortissants suédois dans le centre-ville de Bruxelles avant de réussir à s’enfuir. Pour l’heure le terroriste n’a toujours pas été appréhendé. Dans le même temps se jouait un match de foot entre la Belgique et la Suède. Ce dernier ayant été interrompu, les supporters y sont restés confinés durant deux heures et demie. En France, Gérald Darmanin a ordonné que les contrôles à la frontière avec la Belgique soit renforcés