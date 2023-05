Deux tiers des infirmiers victimes d’agressions

Selon une enquête menée par l’Ordre des infirmiers, deux tiers des infirmiers auraient déjà été victimes d’agressions dans l’exercice de leur fonction. 37 % d’entre eux auraient déjà signalé avoir reçu des coups, 45 % des menaces physiques et trois quarts avouent avoir déjà été insultés. Plus de la moitié ne se sentiraient plus en sécurité sur le lieu de travail. Un rapport alarmant sur les conditions de travail de ces derniers.