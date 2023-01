Deuxième défaite d’affilée à domicile pour le SCBVG

L’ambiance du public de l’Arena et l’engouement autour de cette rencontre n’auront pas donné de second souffle aux joueurs du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. Après la défaite à domicile face à Châlons-Reims, la rencontre face à Évreux, à l’Arena, devait être le renouement avec la victoire à la maison.

Malheureusement, les hommes d’Alain Thinet s’inclinent 86-84 face à une équipe de l’ALM Évreux qui tient sa première victoire à l’extérieur de la saison. “C’est une faute professionnelle ce soir. Il faut avoir conscience qu’on met le club en péril”, déclare Mathieu Guichard. Pourtant devant de 14 points dans les 7 dernières minutes, les Couramiauds ont réussi à perdre de seulement deux petits points.

“C’est encore une fois la défense qui nous plombe le match, même si offensivement, on n’a pas non plus été très adroits”, déclare l’entraîneur du SCBVG. Les joueurs peuvent avoir des regrets car ils avaient le match en main, devant leur public mais un match de basket n’est jamais fini et les joueurs de l’ALM Évreux peuvent en témoigner.

Après cette défaite, le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier pointe à la 16ème place du classement. Quant à l’ALM Évreux, les joueurs mettent fin à une série de 5 défaites consécutives et viennent se placer 15ème au classement, juste devant le SCBVG.

Les Couramiauds se déplaceront à Quimper pour le compte de 16ème journée de Pro B. La victoire est indispensable.