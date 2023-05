Didier Raoult : des scientifiques dénoncent la prescription d’hydroxychloroquine

Le professeur Raoult a nouveau sous le feu des critiques. 16 sociétés savantes de médecines ont publié ce dimanche, une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme un “essai clinique sauvage mené par Didier Raoult au début de la crise du Covid”.



Les signataires dénoncent “La prescription systématique aux patients atteints du Covid-19, quels que soient leur âge et leurs symptômes, de médicaments aussi variés que l’hydroxychloroquine, le zinc, l’ivermectine ou l’azithromycine, sur des ordonnances pré-imprimées, s’est d’abord effectuée sans bases pharmacologiques solides, et en l’absence de toute preuve d’efficacité”.



30 000 patients sont concernés. Les signataires demandent des sanctions de la part des autorités scientifiques et du ministère de la santé.