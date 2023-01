Selon nos confrères de Creusot Infos, un gigantesque incendie a eu lieu ce mardi 17 janvier dans le port de plaisance de Digoin. Au total, 9 bateaux ont brûlés et 3 auraient coulés. L’origine du feu serait accidentelle et le préjudice s’élèverait à largement plus de 200 000 euros. L’intervention de plus de 80 sapeurs-pompiers a malgré tout permis d’éviter de plus grosses pertes.