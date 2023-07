Dijon : des bactéries retrouvées dans le lac kir

À Dijon, les eaux du lac kir sont désormais sous surveillance après la détection de cyanobactéries.

Il s’agit de micro-organismes dont les toxines peuvent s’avérer dangereuses pour les humains et les animaux. Pour l’instant, il semblerait que ces bactéries n’empêchent pas la baignade.

Cependant, par de fortes chaleurs, si vous souhaitez vous rafraîchir dans le lac, il faudra suivre les recommandations de l’Agence régionale de santé comme : “éviter les contacts avec les zones d’eaux stagnantes comportant des dépôts d’algues ou de la mousse”, “éviter toute ingestion d’eau notamment pour les enfants”, “prendre une douche après la baignade et la pratique des activités nautiques” et “nettoyer le matériel et les équipements de loisirs nautiques”.

À noter que 28 autres sites en Bourgogne Franche-Comté sont surveillés.