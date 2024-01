Ce samedi 13 janvier, deux salons Studyrama vont être organisés dans le Palais des Congrès de Dijon pour orienter les lycéens et les étudiants sur leur avenir. Au total, plus de 60 établissements de Bourgogne-Franche-Comté seront présents sur place. L’un des salons est orienté sur la poursuite des études et aux masters, tandis que l’autre concernera l’alternance et l’apprentissage.

E.R