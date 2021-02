Dijon – OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Dijon ce mercredi (21h) à l’occasion de la 23ème journée de L1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Le but stratosphérique décisif de Léo Dubois contre Bordeaux (2-1) a réussi l’exploit de faire oublier la pâle copie rendue par les hommes de Rudi Garcia lors de ce match. Sans inspiration, les Lyonnais ont été quasi incapables de mettre à mal la défense girondine. Mais le résultat a été au rendez-vous et, associé à la défaite du PSG dimanche à Lorient (3-2), il a entretenu le rêve d’un huitième titre de champion de France. L’OL est aujourd’hui deuxième deux points du LOSC sur lequel Rudi Garcia reporte toute la pression : ‘’Le grand favori, c’est Lille puisqu’ils sont leaders. Mais beaucoup de choses peuvent encore se passer…’’

Au coup d’envoi, l’OL connaîtra le résultat de Bordeaux-Lille (19h) mais pas celui de Paris-Nîmes (21h).



L’adversaire :

Avec 15 points en 22 journées, Dijon est avant-dernier du championnat. Battu par le plus petit des écarts dimanche à Lille (1-0), les Dijonnais n’ont pas gagné en 2021 (3 nuls puis 2 défaites). Et ils n’ont toujours pas remporté le moindre match à domicile, la faute notamment à une attaque défaillante (15 buts seulement, la plus mauvaise de la L1). Pour la réveiller, le club vient de recruter Aboubakar Kamara. Prêté par Fulham jusqu’à la fin de la saison, cet attaquant de 25 ans a été formé à Monaco et est passé par Amiens.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’On va jouer l’avant-dernier, on sait que c’est un mach qui peut être très difficile. Ce ne sont pas les résultats du week-end qui me contrediront. L’objectif est de signer une troisième victoire d’affilée. Si on veut rester dans les trois premiers, il faut absolument s’imposer à Dijon. Ils n’ont perdu que 1-0 à Lille malgré un très bonne seconde période. Ils prennent un but sur une erreur individuelle. Il faut respecter cette équipe qui est difficile à battre.(…)J’espère mon groupe à l’abri d’une déconcentration mais on ne joue pas tout seul et les adversaires ont de la qualité. Mais même dans ces cas-là, on doit être capable de gagner les matchs.’’

David Linarès (ent. Dijon) :

David Linarès avant DFCO – OL. pic.twitter.com/GjMSjpfNFN — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 2, 2021

Les joueurs à suivre :

Jason Denayer forfait, Sinaly Diomandé va fêter sa sixième titularisation de la saison. Très bien entré en jeu contre Bordeaux, le jeune défenseur central (19 ans), qui vient de prolonger son contrat avec l’OL jusqu’en 2025, bénéficie de la confiance de Rudi Garcia : ‘’C’est le défenseur central de l’avenir de l’OL. Il est très bien rentré contre Bordeaux et il est dans le coup sur les deux buts. Il a fait quelques relances de la tête qu’il doit améliorer. Défensivement, il en impose sur le plan du duel. Axe droit ou axe gauche, il a tout intérêt à ne pas avoir de préférences. Il peut aussi évoluer selon les circonstances latéral droit ou milieu défensif. Chaque entraînement est important pour lui. Il doit parfaire sa culture tactique.’’

A Dijon, Anthony Racioppi, ancien gardien numéro 3 de l’OL, est titulaire depuis 13 matchs et a encaissé 13 buts. Pas irréprochable à Lille dimanche (1-0), le Suisse, entraîné par Grégory Coupet, a commis quelques grossières erreurs mais également réussi quelques performances de haut vol. Il voudra sûrement prouver à son club formateur qu’il a eu tort de ne l’avoir promu numéro 2.

Le saviez-vous ?

Impliqué sur trois buts (1 but, 2 passes), Léo Dubois a été autant décisif lors des deux derniers matchs que lors de ses 38 précédents (1 but, 2 passes également).

Le replay @tonic_radio du but extraordinaire de Léo #Dubois lors de la victoire de l'OL contre Bordeaux (2-1) avec les commentaires de @JulienHuet et de Max Maurice https://t.co/yuK94JktXK — Tonic Radio (@tonic_radio) January 29, 2021

Julien Huët

