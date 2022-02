Dijon et Bastia se sont séparés sur un match nul et vierge 0-0 ce samedi soir lors de la 25e journée de Ligue 2. Un partage des points qui vient briser la série de deux défaites consécutives sur laquelle le DFCO restait. Les Bourguignons sont désormais 12es au classement et possèdent un petit matelas sur Grenoble qui est 18e et barragiste, avec 5 points d’avance désormais.