Dijon ramène un point de Valenciennes

Dijon Football Côte-d’Or a fait match nul 2-2 face à Valenciennes ce samedi 25 février lors de son déplacement à Valenciennes qui comptait pour la 25e journée de Ligue 2. Les Bourguignons ont pu compter sur des buts de Le Bihan et de Silva pour prendre ce point du match nul. Un point qui n’est d’ailleurs pas suffisant pour figurer en dehors de la zone de relégation puisque le DFCO pointe actuellement à la 17e place de la Ligue 2, soit la première place de relégable avec 23 points à son compteur. Dijon est à 4 points de Pau, 16e, et premier non relégable.