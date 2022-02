Dijon veut renouer avec le succès face à Dunkerque

Dijon affronte Dunkerque ce samedi à 19h pour le compte de la 26e journée de Ligue 2 au stade Marcel Tribut. Actuellement 12es du classement, les Bourguignons doivent l’emporter face aux actuels 19es, pour continuer à creuser l’écart avec le premier barragiste et la zone de relégation. Avec 30 points récoltés en 25 journées, les hommes de Patrice Guarande ont 5 points de plus que Grenoble, 18e et barragiste.

Victoire obligatoire donc pour augmenter la taille du matelas et vivre plus sereinement ce dernier tiers de la saison.