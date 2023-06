D’importantes pertes d’eaux en France pour cause de fuites

L’association UFC-Que Choisir a alarmé ce mardi les pouvoirs publics à mettre en œuvre un plan de rénovation des réseaux d’eaux. En effet, la France perdrait environ 1 litre sur cinq en raison de fuites.



Selon une enquête de l’Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement, plusieurs agglomérations comme Saint-Malo ou Fréjus révèlent qu’il est possible de réduire les pertes d’eaux. Néanmoins, la faiblesse des mesures engagées engendre une perte d’eau d’environ un milliard de mètres cube par an, équivalent à la consommation accumulée de 18,5 millions d’habitants.



D’après UFC-Que chosir, le réseau de canalisations s’avère fragile, il faudrait alors 150 ans pour renouveler l’entièreté de celui-ci à cause de matériaux actuels trop vieillissants.