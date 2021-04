Diners clandestins : Pierre-Jean Chalençon change de version

Le procureur de la république de Paris ouvre une enquête après la diffusion d’un reportage de M6, dans lequel un collectionneur affirme avoir diné dans les restaurants clandestins en présence de ministres. Il s’est ensuite rétracté.

L’avocat du propriétaire du “Palais Vivienne”, mis en cause par un reportage de M6 pour l’organisation de dîners clandestins à Paris, a assuré ce dimanche soir à l’Agence France-Presse que son client faisait seulement de l'”humour” quand il avait assuré que des ministres participaient à de tels repas.



Le parquet a toutefois saisi “la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne d’une enquête des chefs de mise en danger d’autrui et de travail dissimulé”, afin de “vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants”.

La ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa a estimé ce dimanche que “si des ministres ou des députés” ont bien eu leur couvert lors de tels dîners clandestins, “il faut qu’ils aient des amendes et qu’ils soient pénalisés comme n’importe quel citoyen”.