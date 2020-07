Discours de politique générale de Jean Castex : ce qu’il faut retenir

Après le discours d’Emmanuel Macron ce mardi 14 juillet, Jean Castex s’est exprimé devant les députés pour son discours de politique générale, cet après-midi à l’assemblée nationale. Voici les points clés évoqués par le Premier ministre :

Lutter contre le chômage, la priorité du gouvernement

Jean Castex a également affirmé faire de la lutte contre le chômage sa priorité pour les dix-huit prochains mois. Il a annoncé que “toutes les créations d’emplois publics inscrites dans le budget 2021 seront affectées aux services départementaux”.

Relancer l’économie

Il a détaillé le plan de relance économique de 100 milliards d’euros annoncé par le Président de la République ce mardi. Ainsi, 40 milliards d’euros seront débloqués pour soutenir l’industrie, et 20 milliards pour l’écologie. 6 milliards d’euros seront quant à eux investis dans le système de santé.

Alléger les dépenses scolaires

Pour alléger les dépenses des ménages en période de rentrée, une revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire sera mise en place en septembre. Concernant les étudiants boursiers, ils devraient pouvoir profiter dès l’an prochain, de repas à un euros dans les restaurants universitaires.

Favoriser les mobilités vertes

Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, Jean Castex envisage la création d’un “plan vélo ambitieux”, qui vise à inciter les français à délaisser leur voiture pour les petits trajets du quotidien.

Eviter une deuxième vague

En matière de santé publique, il a déclaré qu’il souhaitait “développer le port du masque”, et intensifier la politique de dépistage du Covid-19. L’objectif est d’éviter une potentielle deuxième vague, qui pourrait impacter le territoire en automne.

Un nouveau projet de loi contre les séparatismes

Enfin, Jean Castex a annoncé qu’un projet de loi contre les séparatismes sera présenté à la rentrée. Il a notamment dénoncé la banalisation de la violence au quotidien, et l’islamisme radical.

Réforme des retraites

Le Premier ministre Jean Castex a jugé “nécessaire” de mettre en œuvre la réforme des retraites universelle par points voulue par Emmanuel Macron. “En matière de retraites, la crise nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs vers un système plus juste et plus équitable. Cela implique clairement la disparition à terme des régimes spéciaux”, a précisé le chef du gouvernement.