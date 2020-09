Disney prépare une suite à sa version du “Roi Lion” en 3D !

Face au succès du premier long-métrage, Disney a annoncé mardi avoir décidé de poursuivre les aventures de Simba avec le “Roi Lion” en 3D ! Après Jon Favreau, c’est Barry Jenkins qui réalisera ce second film.



Avec un budget estimé à 250 millions d’euros, la nouvelle version en prise de vues réelles du célèbre dessin animé a récolté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde. Disney a donc pris la décision de livrer un second film.



Barry Jenkins réalisera la suite d’un premier épisode très apprécié du grand public malgré quelques critiques négatives. Réalisateur de “Moonlight” en 2017, l’Américain est excité à l’idée de travailler sur ce second film de la saga. “Avoir l’opportunité de travailler avec Disney pour développer cette magnifique histoire d’amitié, d’amour et de perpétuation tout en poursuivant mon travail de représentation des vies et de l’âme de la diaspora africaine, c’est le rêve !” Pour l’heure, la date de sortie de ce second film reste inconnue.