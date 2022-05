Disparition de Delphine Jubillar : Cédric Jubillar confronté à son ex-codétenu

Cédric Jubillar, le mari de Delphine Jubillar, disparue en décembre 2020 et qui n’a plus donné signe de vie depuis, va être confronté ce jeudi, dès 14h, à son ex-codétenu dans le cadre de l’enquête sur la disparition de son épouse, indique franceinfo.

Marco, le surnom de l’ex partenaire de cellule de Cédric Jubillar, affirme que ce dernier lui aurait avoué le meurtre de sa compagne et qu’il lui aurait demandé d’aider sa nouvelle compagne à déplacer le corps de l’infirmière autour de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, où le couple habitait.

Interrogé en février dernier par les deux juges d’instruction en charge de l’affaire, le suspect principal leur avait confirmé alors avoir tenu ces propos et dit à son ex co-détenu qu’il avait tué, puis enterré le corps de sa femme près d’une ferme qui avait brûlé. Mais il s’agissait « d’une blague », avait-il indiqué.

Des aveux sous forme de « blague »

« Je n’ai pas fait d’aveu, j’ai juste dit une absurdité, avait indiqué Cédric Jubillar. Il a inventé tout ça pour être libéré plus tôt. […] Ça a toujours été la même blague que j’ai sortie à tout le monde. […] Quand on vous pose pour la 25ème fois la même question et que vous êtes innocent, au bout d’un moment vous dites une connerie. Et ça, c’était ma connerie », se défend l’accusé.

Mis en examen depuis juin 2021 pour le meurtre de son épouse, alors qu’elle s’apprêtait à le quitter pour refaire sa vie, Cédric Jubillar a vu ses quatre demandes de remise en liberté être rejetées par la justice.