Disparition de Delphine Jubillar : des recherches aériennes vont avoir lieu

Disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar, l’infirmière de 33 ans habitante de Cagnac-les-Mines (Tarn), n’a plus donné de signe de vie et les recherches mises en œuvre pour tenter de la retrouver depuis plus d’un an sont toujours restées vaines.

Mais l’espoir ne faiblit pas et de nouvelles recherches vont être menées lundi prochain au sein de la commune où était domiciliée cette mère de deux enfants. D’après France Bleu, les enquêteurs vont cette fois mener des recherches aériennes à l’aide de drones.

Des drones vont survoler Cagnac-les-Mines

Ceux-ci devraient survoler la maison et ses alentours pour tenter de repérer du ciel un endroit où le corps pourrait avoir été enterré. Un lieu jugé non visible et difficile d’accès depuis le sol.

Au moment de la disparition de Delphine Jubillar, le couple qu’elle formait avec son mari Cédric était en instance de divorce, une demande de l’infirmière que son époux avait du mal à accepter. Suspect numéro un dans cette affaire, Cédric Jubillar est incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse, depuis le 18 juin 2021, et va une nouvelle fois demander aux juges sa remise en liberté.