Disparition de Leslie et Kévin : deux corps retrouvés, des autopsies à venir et trois mises en examen

Deux corps ont été retrouvés le vendredi 3 et le samedi 4 mars en Charente-Maritime, où des fouilles ont été effectuées par les gendarmes dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Leslie et Kévin, ce couple âgé de 21 et 22 ans et porté disparu depuis fin novembre, après avoir passé la soirée dans les Deux-Sèvres, près de Niort.

Si l’identité des victimes n’a pas encore été établie, des affaires du couple avaient été retrouvées dans cette même zone le 8 décembre. Le corps d’un homme a été retrouvé dans un champ, en bordure d’un chemin à Puyravault vendredi, puis le corps d’une femme a été exhumé dans une zone boisée dans la commune de Virson.

Trois personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Nathan Badji a été placé en détention provisoire et mis en examen vendredi soir pour “assassinats”, “enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour” et “modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité”.

Tom Trouillet a été mis en examen jeudi pour “enlèvement et séquestration” mais pas pour assassinat, tandis que Enzo C. âgé de 23 ans, a également été placé en détention provisoire. Il a été mis en examen samedi pour “assassinats”, “modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité”, “enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour”, a indiqué le procureur de la République de Poitiers dans un communiqué samedi.

Des autopsies vont être réalisées sur les deux corps dans la journée de dimanche et de lundi, selon le parquet de Poitiers, pour déterminer les causes de la mort.