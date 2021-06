Disparition de Lucas Tronche : des ossements retrouvés dans le Gard

Nouveau rebondissement dans l’affaire Lucas Tronche. Des ossements et des débris de vêtements ont été retrouvés dans la commune de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Des analyses vont être réalisées afin de savoir s’il pourrait s’agir des restes du corps de Lucas Tronche, un adolescent disparu en 2015.



Selon le procureur de Nîmes, le sac à dos retrouvé est “identique à celui qu’il portait au moment de sa disparition”, ainsi que des “bouts de tissus de doudoune” similaires. L’adolescent a disparu le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze, alors qu’il se rendait à un cours de natation.



La juge d’instruction va ordonner une analyse des ossements retrouvés, et une analyse génétique si possible, pour confirmer l’identité de l’adolescent.



D’importantes opérations de recherches ont eu lieu durant ces six dernières années pour essayer de retrouver le jeune homme, et l’une d’elle a débuté la semaine dernière.