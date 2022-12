Disparition de Philippe Chavent, chef emblématique de la Tour Rose

La gastronomie lyonnaise est en deuil. Célèbre chef de la Tour Rose dans le Vieux-Lyon pendant plus de 25 ans, Philippe Chavent, est décédé à l’âge de 71 ans. Il luttait contre un cancer depuis maintenant plusieurs mois.



Outre son restaurant gastronomique, Philippe Chavent avait ouvert en face le Comptoir du Boeuf, rapidement devenue l’une des adresses les plus fréquentées du quartier de la ville. De nombreuses personnalités lyonnaises ont réagi à sa disparition.



David Kimelfeld : “C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Philippe Chavent, lui qui avait illuminé la gastronomie lyonnaise et la culture de notre ville. Toutes mes pensées vont à ses proches.”

Christophe Marguin : “Philippe fait partie des chefs qui ont marqué la cuisine lyonnaise dans les années 80. Les jeunes chefs voulaient tous aller chez lui pour découvrir sa cuisine qui me fait penser à celle de Pierre Gagnaire avec des mélanges audacieux. Il avait osé déplacer sa première tour rose pour une magnifique maison avec un hôtel 5 étoiles.”