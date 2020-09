Disparition inquiétante d’une jeune fille de 18 ans à Villefontaine

View this post on Instagram

Cette jolie jeune fille de 18 ans qui est ma petite sœur a disparu… Elle était en route pour rentrer à la maison. Le chemin qu’elle parcourt pour rentrer est de St bonnet centre jusqu’aux Fougères à VILLEFONTAINE, le dernier appel qu’elle a passé était au Stade de la prairie à 19h depuis elle ne répond plus aux messages, aux appels… Elle était habillée avec un jean et un pull bien rose nike (sweat), des baskets puma blanche, des grosses boucles d’oreilles « créoles » (les mêmes qu’il y a sur la photo), le petit sac à main blanc présent sur la photo aussi et des lunettes de soleil. Sa taille est de 1m65. J’écris ce message avec beaucoup d’émotions et je compte sur vous pour qu’on l’a retrouve en bonne santé. Il ne s’agit pas d’une fugue, ce n’est absolument pas son genre. Je vous remercie par avance de nous aider à la retrouver et de partager de partout ma publication… #disparu#villefontaine38#cheveuxlongs❤️