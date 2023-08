Disparition : Jango Edwards est mort

Le clown et humoriste américain Jango Edwards, né à Détroit en 1950, est mort à Barcelone (Espagne) des suites d’un cancer à l’âge de 73 ans, ce vendredi 4 août, a confirmé son attachée de presse française à l’AFP.

Il était notamment connu en France pour ses interventions déjantées dans l’émission culte de Canal+ “Nulle part ailleurs”, aux côtés d’Antoine de Caunes et José Garcia, et pour avoir tenu l’affiche du Splendid durant neuf mois entre 1987 et 1988.