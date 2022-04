Disparition : le comédien Michel Bouquet est mort à 96 ans

Le comédien Michel Bouquet est décédé ce mercredi, en fin de matinée, à l’âge de 96 ans, dans un hôpital parisien, a indiqué son service de presse.

Reconnu dans le monde du théâtre, il avait débuté sa carrière en 1944 et avait reçu deux fois le Molière du meilleur comédien, en 1998 pour Les Côtelettes, puis en 2005 pour Le roi se meurt.

Au cinéma, il avait joué dans plus d’une centaine de films et avait obtenu deux fois le César du « meilleur acteur », pour le film Comment j’ai tué mon père, en 2002, et pour Le Promeneur du Champ-de-Mars, en 2006.