Claude Véga, de son vrai nom Claude Thibaudat, le célèbre humoriste et comédien des années 70 et 80, que l’on considère comme le premier homme à avoir incarné et imité sur scène des célébrités féminines, est décédé lundi, à Paris, à l’âge de 91 ans.

