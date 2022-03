Disparition : Yvan Colonna est mort des suites de son agression

L’indépendantiste corse Yvan Colonna est mort ce lundi soir, à l’âge de 61 ans, trois semaines après avoir été agressé à la prison d’Arles, indique franceinfo, qui relaie une information fournie par l’avocat de la famille : « La famille d’Yvan Colonna confirme son décès ce soir à l’hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire », a annoncé Me Patrice Spinosi.

Yvan Colonna avait été condamné pour l’assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998. Agressé par un co-détenu au sein de la prison d’Arles et victime d’une strangulation à mains nues, puis d’un étouffement, il avait été hospitalisé depuis 19 jours à Marseille et se trouvait entre la vie et la mort.