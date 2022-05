Divertissement : France Télévisions annonce la fin de “Plus Belle La Vie” pour novembre

Après 18 saison et plus de 4 500 épisodes, la série Plus Belle La Vie (PBLV), diffusée sur France 3 depuis 2004, va bientôt prendre fin.

France Télévisions a en effet annoncé que celle-ci allait s’arrêter au mois de novembre, un choix dicté par l’évolution des « attentes des téléspectateurs » et de « la consommation des programmes ».

« Ce jeudi 5 mai 2022, la direction de France Télévisions a annoncé aux équipes de “Plus belle la vie”, à Marseille, que cette saison serait la dernière, précisé le communiqué du groupe. “Plus belle la vie” conclura ainsi son long parcours à l’antenne en novembre 2022. Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l’histoire et une marque forte de France 3 ».

Selon Médiamétrie, PBLV avait atteint près de 7 millions de téléspectateurs dans les années 2000 avant de chuter ces dernières années, tombant à 2,7 millions en moyenne sur la saison 2021-2022.