Division 1 : l’OL féminin atomise Issy !

Les joueuses de l’OL féminin étaient en démonstration ce samedi après-midi au Groupama OL Training Center à l’occasion de la 11e journée de Division 1. Les Fenottes ont écrasé Issy (9-0) et reprennent provisoirement la tête du championnat avant la rencontre de dimanche entre le PSG et le Havre.



Les Lyonnaises ont réalisé une première période phénoménale avec 7 buts inscrits dans les 45 premières minutes. Amel Majri a marqué à trois reprises dans cette rencontre (9′, 42′ et 52′) alors que Nikita Parris a inscrit un quadruplé avant la pause (15′, 18′, 21′ et 41′). Janice Cayman (30′) et Delphine Cascarino (72′) ont également participé au festival offensif des Fenottes.