Division 1 : l’OL féminin corrige Soyaux

Les Fenottes n’ont fait qu’une bouchée de Soyaux ce vendredi soir au Groupama OL Training Center à l’occasion de la 12e journée de Division 1. Une victoire écrasante (8-0) qui permet aux Lyonnaises de rester en tête au classement avec trois points d’avance sur le PSG.



Les buts lyonnais ont été inscrits par Ada Hegerberg (19′, 52′ et 70′), Catarina Macario (38′ et 86′), Griedge Mbock ( 45+1′), Melvine Malard (71′) et Inès Benyahia (77′).

🔥 𝗤𝘂𝗲𝗹 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗟𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀 🔥



Une large victoire 8 buts à 0 pour l'Olympique Lyonnais, qui conforte sa première place de @D1Arkema ! 👊🔴🔵



Place désormais à la trêve internationale, avant de retrouver nos joueuses le 27 février !



8-0 #OLASJ pic.twitter.com/w4D2jniGpL — OL Féminin (@OLfeminin) February 11, 2022