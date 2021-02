Division 1 : l’OL féminin s’impose contre Montpellier

Sans être flamboyantes, les Lyonnaises se sont imposées ce samedi après-midi à domicile contre Montpellier (2-1), lors de la 14e journée du championnat de France. Les partenaires de Delphine Cascarino signent une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues et reviennent à une longueur du PSG au classement de D1.



Après l’ouverture du score d’Amandine Henry (4′), les Héraultaises ont rapidement réagi en égalisant deux minutes plus tard grâce à Clarisse Le Bihan (6′). Juste avant la pause, les Fenottes reprennent les commandes après une frappe de Sakina Karchaoui, déviée dans sa propre cage par Elisa De Almeida (40′). Dans la gestion en seconde mi-temps, l’OL garde finalement son avantage et s’impose contre Montpellier.



Place désormais à la trêve internationale, les Lyonnaises se déplaceront sur la pelouse de Soyaux le 27 février prochain.

🔚 Dans un match difficile, nos Lyonnaises l’emportent 2 à 1 grâce à un but d’@amandinehenry6 et une frappe de @SakinaKarchaoui contrée ! 🔴🔵



La #TeamOL enchaîne une 3e victoire en @D1Arkema en 2021 et continue de mettre la pression sur le leader avant la trêve ! 👊#OLMHSC pic.twitter.com/QBpO5OusdX — OL Féminin (@OLfeminin) February 6, 2021