Dix choses à savoir avant OL-Juve

L’Olympique Lyonnais accueille la Juventus Turin ce mercredi (21h) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

L’OL n’a jamais battu la Juve. Les deux équipes se sont rencontrées quatre fois : trois victoires italiennes et un nul. En quart de finale de la Ligue Europa 2013-2014, Lyon avait perdu à Gerland (0-1, Bonucci) puis à l’extérieur (2-1, Pirlo, Briand, Umtiti csc). En phase de groupes de la Ligue des Champions 2016-2017, Lyon avait encore chuté à Décines (0-1, Cuadrado), mais avait réussi à ramener un nul de Turin (1-1, Higuain, Tolisso).

La Juve a perdu 7 finales (record de l’histoire de la compétition). Au rendez-vous des huitièmes de finale pour la onzième fois de leur histoire (pour trois éliminations), la Vieille Dame a soulevé seulement deux fois la Ligue des Champions (1985,1996) en neuf finales disputées. La Juventus a notamment perdu le titre en 2017 face au Real Madrid (1-4).

Cristiano Ronaldo est tout en haut. Avec 128 buts, l’attaquant portugais est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Il devance Lionel Messi (114 buts) et Raul (71 buts). Son efficacité du moment est impressionnante : il a marqué 16 des 24 derniers buts de la Juve en championnat et il est devenu le troisième joueur à marquer dans 11 matches de Serie A successifs, après Gabriel Batistuta (Fiorentina, 1994/95) et Fabio Quagliarella (Sampdoria, 2018/19).

Miralem Pjanic est de retour à Lyon pour la deuxième fois. Passé par l’OL entre 2008 et 2011, le Bosniaque a connu Rudi Garcia comme entraineur lorsqu’il évoluait sous les couleurs de l’AS Roma entre 2013 et 2016. Le milieu de terrain avait déjà recroisé la route de l’OL en 2016 en phase de groupes de la Ligue des Champions: il avait été titulaire lors des deux matchs.

La Juve vient de battre Spal. Vainqueur ce week-end sur la pelouse de Spal en championnat (2-1), les Turinois sont leaders de la Série A avec un bilan de 19 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué lors de leurs 22 derniers matchs du Calcio.

La Juventus a terminé première de son groupe. La Vieille Dame a remporté cinq de ses six matchs disputés dans la poule H. Les Turinois ont seulement concédé le nul sur la pelouse de l’Atlético Madrid (2-2). Ils restent sur six succès lors de leurs onze derniers matchs dans cette compétition (2 nuls, 3 défaites).

L’OL a perdu ses trois derniers 8e de finale (contre Barcelone en 2019, l’APOEL Nicosie en 2012, le Real Madrid en 2011). Les Gones n’ont plus atteint les quarts de finale depuis la saison 2009/2010 lorsqu’ils avaient joué la seule demi-finale de leur histoire. Une statistique qui va vous surprendre : l’OL va disputer son 11ème huitième de finale de Ligue des Champions, soit le même total que la Juventus!

L’OL a remporté une seule de ses huit dernières rencontres européennes devant son public (6 nuls, 1 défaite) : le succès contre le Benfica Lisbonne (3-1) en phase de groupes.

À domicile, les Gones n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs 17 dernières rencontres européennes. Depuis leur défaite au Groupama Stadium face à la Juve (0-1) en octobre 2016, les Lyonnais se sont inclinés à une seule reprise dans leur stade en Coupe d’Europe, contre le CSKA Moscou (2-3) en huitième de finale de la Ligue Europa.

Trois joueurs de l’effectif lyonnais ont évolué dans un club italien. Mapou Yanga-Mbiwa a évolué à l’AS Roma entre 2014 et 2015 tandis que Ciprian Tatarusanu a gardé les buts de la Fiorentina pendant trois saisons (2014-2017). Recrue la plus chère de l’histoire de l’OL (30 millions d’euros), Joachim Andersen a porté les couleurs de l’Atalanta entre 2017 et 2019.

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)