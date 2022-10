DJ Snake investit dans un réseau social made in Loire

Selon le progrès, le célèbre disc-jockey français DJ Snake a décidé d’investir et devenir actionnaire du réseau social MYM, crée par deux Ligériens. Gaspard Hafner et Pierre Garonnaire ont créé MYM afin d’aider les artistes et personnalités à avoir de meilleur revenus suite à la publication de leur contenu mais aussi pour les fans qui en payant un abonnement peuvent soutenir leurs personnalités préférés en ayant accès à du contenu mais aussi en tissant une relation privilégiée avec les personnes concernées. Ainsi avec l’arrivée de DJ Snake, c’est un gros coup de projecteur que devrait avoir MYM qui compte déjà 10 millions d’utilisateurs et compte atteindre les 500 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2024.