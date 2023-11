DNCG, Textor, Prud’homme, Juninho, Grosso…Le point sur l’OL

Dernier de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais lutte sur tous les fronts pour espérer se sauver.

La DNCG ne tranche pas

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle mais certainement pas une bonne : après avoir entendu John Textor et Laurent Prud’homme (le futur Directeur Général), la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion a annoncé ce mardi soir “un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG”. L’instance attend en clair des documents supplémentaires afin de lever ou non l’encadrement de la masse salariale et l’interdiction de recrutement. Il pourrait s’agit de la finalisation de la vente d’OL Reign.

D’après L’Equipe, OL Groupe est entré en négociations exclusives avec le groupe Carlyle, détenteur de la franchise MLS des Seattle Sounders. Mais dans combien de temps cette vente, estimée à 53 M€, va se conclure ? Entraînera-t-elle dans la foulée la finalisation de cession conclue depuis longtemps de l’OL Féminin à Michele Kang ? Qu’a réclamé la DNCG sur ces sujets ? Souhaite-t-elle s’assurer que le fruit de la vente d’OL Reign reste dans l’OL et pas dans la poche d’Eagle ? L’OL doit recevoir la décision intégrale motivée avant un second audit. Le temps presse d’autant que Textor a promis ce mardi des investissements de “manière significative” au prochain mercato hivernal.

Les révélations de Textor

Accompagné de Laurent Prud’homme – bien que celui-ci n’ait encore aucune fonction officielle au club (!) – John Textor était présent à Paris pour défendre le dossier de l’OL devant la DNCG. Confiant à la sortie de l’audition, l’Américain s’est épanché au micro de RMC Sport. Il a confirmé l’imminence d’un retour de Juninho, mais dans un rôle éloigné de conseiller depuis son lieu de résidence à Rio de Janeiro, au Brésil : “Il n’existe pas un scénario où il va revenir physiquement à Lyon complètement. Il adore sa vie au Brésil avec sa famille. Je pense qu’il va s’impliquer de nouveau et être utile. Mais je ne lui ai pas demandé de revenir en France. Vous savez, si vous aviez sa vie à Rio, vous resteriez à Rio. Je pense vraiment qu’il porte l’OL dans son cœur. Il veut clairement aider et ça, j’apprécie. Ses meilleurs jours à Lyon sont encore à venir.“

🔴 Exclu RMC Sport : John Textor s'exprime sur un retour de Juninho à l'OL :



Concernant Fabio Grosso, pressenti sur la sellette vu les résultats catastrophiques et ses changements tactiques permanents, John Textor ne lui a pas vraiment apporté un soutien massif, confirmant qu’il allait le rencontrer : “Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. On verra bien“.