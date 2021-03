Don de sang : l’EFS est en manque de donneurs !

L’Établissement Français du Sang (EFS) appelle les citoyens français à se mobiliser massivement en faveur du don de sang dans cette période si particulière.



En effet, les stocks s’épuisent à cause de la baisse de la fréquentation des 120 Maisons du don et le manque de participation aux centaines de collectes organisées, partout sur le territoire français.



“Les réserves de sang sont aujourd’hui en deça de la barre des 100 000 poches de sang alors qu’il faudrait qu’elles atteignent 110 000 pour permettre à l’EFS de garantir sa mission auprès des patients de manière sereine”, indique l’EFS dans un communiqué.



Pour rappel, donner son sang est une sortie autorisée et demande aux donneurs de se munir d’une attestation avec comme case cochée “aide aux personnes vulnérables”. Il est possible d’aller donner son sang même après 19h00 et partout en métropole ainsi que dans un rayon qui va au-delà de 10 kilomètres du domicile en journée pour les départements confinés.



Pour prendre rendez-vous à la Maison du Don de Lyon ou sur la collecte la plus proche de chez vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.