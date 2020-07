Don du sang : les réserves insuffisantes, un appel lancé à Lyon

L’Etablissement français du Sang (EFS) a tiré la sonnette d’alarme ce jeudi. Depuis 15 jours, la fréquentation des collectes est en forte baisse et l’EFS alerte sur la situation.

Alors que la Journée Mondiale des Donneurs de Sang et l’opération « #Prenez le relais, 1 mois pour TOUS donner ! » en juin 2020 avaient rencontré un vif succès, l’EFS déplore à ce jour « des collectes insuffisantes. » Un appel pour venir donner son sang a donc été lancé afin de « maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits sanguins tout au long de l’été », une période toujours difficile pour le don de sang. Pour rappel, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France, 1 400 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les donneurs peuvent être rassurés : « les mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous. Mais même masqué, le personnel de l’EFS et les bénévoles toujours mobilisés à ses côtés, ont à cœur d’accueillir les donneurs dans les meilleures conditions et de conserver l’ambiance chaleureuse des collectes. »

Les donneurs sont invités à privilégier la prise de rendez-vous :