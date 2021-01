Double greffe bras-épaules à Lyon : des nouvelles de Felix Gretarsson

Felix Gretarsson est devenu le premier patient à être greffé des bras et des épaules. Pour rappel, l’intervention s’est déroulé à Lyon mi-janvier et a duré 15h au total.



L’homme avait été amputé après une électrocution sur une ligne à haute tension. Aujourd’hui, il se porte bien et commence même à avoir de nouveau des sensations.



“Ça commence à vivre dans ses bras. Les bras et les mains sont assez chaudes. Au tout début, c’était un peu plus froid. Il a de plus en plus de sensations”, a confié sa femme Sylvia à RTL.



Les médecins des Hospices Civils de Lyon ont également donné des nouvelles de l’Islandais. “Aucune complication chirurgicale sérieuse précoce n’a été observée. La cicatrisation de la peau et des autres éléments de la greffe composite sont en cours. Seule une thrombose veineuse à gauche, sans aucune conséquence sur le greffon est actuellement traitée par héparine. Le patient est très satisfait pour le moment et garde un moral solide. Il n’y a pas de signe de rejet pour le moment.”