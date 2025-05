Droits TV : DAZN ne diffusera plus la Ligue 1 la saison prochaine

Après des semaines de conflit, DAZN et la LFP sont parvenus à un accord ce vendredi. Engagé initialement jusqu'à 2029, le diffuseur britannique va se retirer dès la fin de la saison. La LFP souhaite lancer sa propre chaîne et si DAZN refuse d'y participer, l'entreprise devra verser une indemnité de rupture en plus des 140 millions d'euros dus pour la fin de saison.

L'arrivée de Nicolas de Tavernost, proche du groupe Canal, à la tête de LFP Média pourrait bien ramener Canal+ à la table des discussions. Affaire à suivre.

A.M