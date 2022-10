Du changement aux urgences de Chalon

Il y a du changement à partir de ce vendredi aux urgences de Chalon.



Entre 18 heures et minuit, un dispositif de régulation est mis en place.



Un appel au 15 est désormais obligatoire. Les personnes se présentant spontanément à l’accueil des urgences pour des urgences non vitales, pourront se voir réorientées vers une autre solution de consultation (médecins libéraux, maison médicale de garde, centre de santé …) par le personnel d’accueil.



Seules les urgences vitales et les urgences pédiatriques seront autorisés sans cet appel. L’objectif est d’alléger la pression sur le service.