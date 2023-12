Du changement dans les Cars du Rhône à partir de janvier

L’offre sera renforcée sur plusieurs lignes des cars du Rhône en début d’année prochaine. Des trajets supplémentaires sont notamment prévus sur certaines lignes à partir 8 janvier.



Les lignes 240, 241, 285 et 2EX sont concernées. Dans un communiqué, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et du Sytral indique qu’ « Une première phase de renfort d’offre a été déployée dès septembre 2023. Elle a représenté un investissement de plus de 2 M€ comprenant notamment la réorganisation de lignes régulières en lien avec la mise en service du prolongement du Métro B à Saint-Genis-Laval. »



« Ces renforts d’offre permettent l’optimisation des correspondances, ils seront possibles si les plans de recrutement de conducteurs et de lutte contre l’absentéisme menés par les délégataires continuent d’évoluer favorablement »