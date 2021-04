Du changement pour la collecte des poubelles

Les 1er et 8 Mai sont des samedis cette année et bouleversent la collecte des poubelles grises et des bacs de tri. Pour rappel, la collecte des déchets est effectuée entre 6h et 13h30.

Concernant Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune :

Il n’y aura pas de collecte du bac gris les samedis 1er et 8 Mai.

Une inversion des déchets collectés est donc prévue exceptionnellement :

Vendredi 30 avril : collecte du bac gris à la place du bac de tri.

Jeudi 6 mai : collecte du bac de tri à la place du bac gris.

Vendredi 7 mai : collecte du bac gris à la place du bac de tri.

Concernant Feyzin, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite et Vénissieux :

Il n’y aura pas de collecte du bac gris les samedis 1er et 8 Mai.

Collecte les dimanches 2 et 9 mai uniquement en centre-ville et là où l’habitat collectif est dense.

Par ailleurs, concernant les déchèteries :