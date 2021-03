Du nouveau sur les lignes de la SNCF d’ici les prochaines années

L’Etoile Ferroviaire place la ville de Lyon au centre des échanges et des dessertes. En effet, depuis quelques années, la gare de la Part-Dieu connaît une saturation. Ce qui a un impact important pour les échanges professionnels et personnels.



Les objectifs de la SNCF : apporter des solutions à court, moyen et long terme. C’est en tout 310 millions d’euros qui sont investis afin d’améliorer le service de l’Etoile Ferroviaire.



Jusqu’en 2025, SNCF Réseau et ses partenaires mènent un projet de grande envergure. Ce projet comprend 32 opérations, dont la création d’une 12ème voie en gare de Lyon Part-Dieu.



L’Etoile Ferroviaire a décidé également d’approfondir la recommandation de la construction d’un RER dit à la lyonnaise. Le projet de la ligne Lyon Turin reste important pour Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il souhaite, grâce à ce projet, de désengorger les vallées des camions.



Cinq objectifs forts d’ici 2025 :

La sécurité des voyageurs en supprimant

Le confort voyageurs en offrant de nouveaux accès

L'environnement des quartiers traversés

La capacité du réseau

pour accueillir plus de trains ultérieurement.

Depuis 5 ans, il y a eu tout de même quelques améliorations. En effet, la gare connaît une baisse de 50 % de ses retards.