Easy Jet ouvre deux nouvelles lignes pour l’Espagne au départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.



A partir du 31 mars sera possible de prendre la direction de Madrid via deux vols par semaine, le vendredi et le dimanche. Pour rejoindre Alicante, il faudra attendre le 4 mai pour profiter des vols le mardi et le samedi.



Les billets sont d’ores et déjà mis en vente à partir de 35 euros.