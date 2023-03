Easyjet propose trois nouvelles destinations depuis Lyon

La compagnie aérienne Britannique ouvre trois nouvelles destinations pour les voyageurs partant de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Easyjet proposera des vols à destination de La Rochelle, Prague (République Tchèque) et Cagliari en Sardaigne (Italie). La compagnie avait annoncé précédemment un vol reliant Lyon à Malaga.

Dès le 17 avril, ils relieront Lyon et La Rochelle pour un prix moyen de 28€. Pour un billet à 39€, la ligne reliant Malaga et Lyon débutera le 3 juin. Une autre ligne reliant Cagliari sera également mise en service le 27 juin dès 27€ et enfin la destination de Prague à partir du 4 septembre avec des billets à 35€.

Avec plus de 40 destinations depuis Lyon, Easyjet s’impose en proposant des destinations internationales permettant de relier la ville au reste de l’Europe.