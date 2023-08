Eboulement : l’A43 coupée et le trafic ferroviaire entre la France et l’Italie interrompu

L’A43 est toujours fermée dans les deux sens entre Saint-Michel et Modane en raison d’un important éboulement qui s’est produit ce dimanche soir en Maurienne. Près de 700m3 de rochers se sont décrochés.



Le trafic ferroviaire entre Lyon et l’Italie est impossible et ne reprendra pas avant jeudi.



“Plusieurs blocs de rochers représentant un volume d’environ 700 m³ sont venus percuter l’écran de protection mis en place de manière préventive par les services routiers du Conseil départemental sur ce secteur particulièrement surveillé”, selon la préfecture de Savoie.

L'éboulement s'est déversé sur la voie ferrée puis sur la route départementale.



👉 Les équipes d'intervention sont sur place depuis hier soir. Plusieurs jours seront nécessaires pour définir les travaux de réparation et de consolidations nécessaires. pic.twitter.com/dKhsRtJ0wF — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 28, 2023