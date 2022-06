Échirolles : 13 000 euros de butin après le braquage d’un bar PMU

Ce lundi 6 juin, aux alentours de 20h30, deux hommes cagoulés et armés ont braqué un bar PMU situé à Échirolles, près de Grenoble.



Les deux individus ont pointé l’arme de poing sur le gérant et l’ont obligé à entrer dans la réserve et à ouvrir le coffre où se trouvait la caisse.

Les deux malfrats sont repartis avec une somme importante estimée à 13 000 €, selon Actu Grenoble. D’après les informations fournies par la direction départementale de la sécurité publique, le gérant, choqué, n’a pas blessé.

Une enquête a été ouverte afin de retrouver leur trace mais, pour l’heure, les deux individus sont toujours introuvables.