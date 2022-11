Echirolles : un incendie dans un parking sous-terrain entraîne l’évacuation de 50 personnes

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un incendie s’est produit dans la nuit de ce lundi 28 au mardi 29 novembre dans un parking sous-terrain d’Echirolles. Plusieurs voitures ont pris feu et au total six ont été détruites. La fumée engendrée a entraîné une évacuation de 50 personnes dans l’immeuble. Les pompiers ont réussi à éteindre le feu et ont ventilé l’immeuble. Les habitants sont ensuite revenus en début de matinée dans leur logement.