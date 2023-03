École des XV : le rugby comme soutien scolaire

À six mois de la Coupe du monde de rugby France 2023, zoom sur l’antenne stéphanoise de l’École des XV installée à Terrenoire.

Ou comment les valeurs du rugby guident un accompagnement scolaire, social et sportif pour une trentaine de filles et garçons en proie au décrochage scolaire.

L’École des XV, qu’est-ce que c’est ?

Créée en 2014, l’École des XV est une association qui accompagne des garçons et filles du CM2 à la 3ème en grande difficulté scolaire et issus de quartiers sensibles. Elle apporte un accompagnement pour les aider à se construire émotionnellement, socialement et à devenir autonomes dans leur relation à l’apprentissage.

Sa particularité ? Accueillir une vingtaine d’enfants du CM2 jusqu’à l’obtention de leur brevet des collèges. Elle les accompagne en trois temps complémentaires : scolaire, social et sportif, autour notamment de la pratique du rugby.

Sérénité et autonomie

L’École des XV s’appuie sur un programme de 12 heures d’accompagnement hebdomadaires (dont 4 heures de découverte du rugby), en plus des cours dispensés au collège, par petits groupes de quatre maximum. Quatre éducateurs professionnels, en lien permanent avec les équipes éducatives du collège partenaire mais aussi des intervenants extérieurs (notamment pour le français et les mathématiques) et des bénévoles, entourent ces enfants qui profitent également des compétences du Rugby club de Saint-Étienne, pour la pratique sportive.

L’École des XV implantée à Terrenoire a été inaugurée il y a un an. C’est la 3è antenne nationale, après Aix-en-Provence et Marseille.

Le combat contre le décrochage scolaire étant une priorité pour Saint-Étienne, la Ville a souhaité accompagner ce projet. Elle a mis à disposition des locaux rue Paul-Langevin et verse une subvention annuelle de 50 000 € à l’association pendant 5 ans.